Di Francesco | «Nainggolan? Non è arrivato a causa di situazioni particolari»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Eusebio Di, tecnico del Cagliari, ha parlato a Radiolina del mercato e della stagione dei rossoblù. Le sue parole Eusebio Di, tecnico del Cagliari, ha parlato a Radiolina del mercato e della stagione dei rossoblù. Le sue parole.– «Non sono arrabbiato, sono concentrato sulla rosa a disposizione per cercare di fare bene. È mancato qualche colpo, tipo, ma è stata “colpa” di. Non guardiamo indietro ma avanti, con fiducia. La rosa è extralarge, ho tanti giocatori a disposizione e dobbiamo essere bravi a gestire quelleche possono portare vantaggi e stare attenti a non scontentare qualcuno». SOSTA – «È stata ...