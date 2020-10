Covid, quarantena in Gran Bretagna per chi arriva dall'Italia: durerà 14 giorni (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'Italia è stata rimossa dalla lista dei Paesi sicuri fronte Covid per la Gran Bretagna. Ciò significa che chiunque arrivi nel Regno Unito dall'Italia a partire da domenica... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'è stata rimossaa lista dei Paesi sicuri fronteper la. Ciò significa che chiunque arrivi nel Regno Unitoa partire da domenica...

Ultime Notizie dalla rete : Covid quarantena Covid, quarantena in Gran Bretagna per chi arriva dall'Italia: durerà 14 giorni Il Messaggero Covid Scuola. La sanità del Piemonte aggiorna gli indirizzi operativi per la gestione dei casi positivi nelle scuole

i familiari dei compagni di classe del soggetto positivo essendo contatti d contatto stretto non sono sottoposti ad alcuna restrizione qualora non vi siano sintomi compatibili con la COVID 19 o indizi ...

Merate: uno studente del liceo Agnesi è positivo al Covid. La classe in quarantena

Questa mattina infatti un ragazzo che era a casa da un giorno, a seguito di sintomi da Covid, ha ricevuto l'esito del tampone ... a fare lezione mentre i ragazzi sono stati posti in quarantena per 12 ...

