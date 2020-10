Coronavirus, Zampa: “Ragazzi in classe al sicuro, i rischi sono fuori: i trasporti, i bar, i genitori che restano a chiacchierare” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Una volta in classe i ragazzi sono enormemente più al sicuro che altrove. Il problema è tutto quello che gira intorno: il sistema dei trasporti, il fatto che si va al bar, che i genitori si fermano a chiacchierare, che i ragazzi comunque partecipano ancora alle feste“. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, nel corso della puntata di Porta a Porta, in onda questa sera.L'articolo Coronavirus, Zampa: “Ragazzi in classe al sicuro, i rischi sono fuori: i trasporti, i bar, i genitori che restano a chiacchierare” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Una volta ini ragazzienormemente più alche altrove. Il problema è tutto quello che gira intorno: il sistema dei, il fatto che si va al bar, che isi fermano a chiacchierare, che i ragazzi comunque partecipano ancora alle feste“. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Sandra, nel corso della puntata di Porta a Porta, in onda questa sera.L'articolo: “Ragazzi inal, i: i, i bar, ichea chiacchierare” MeteoWeb.

