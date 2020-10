Coronavirus, dal Comune di Ottaviano bonus di 500 euro per i commercianti in difficoltà (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un “bonus” per tutte le attività commerciali della città in emergenza Covid. La Giunta comunale di Ottaviano (Napoli) ha approvato una delibera che prevede l’erogazione di 500 euro per ogni commerciante che presenti un’apposita istanza. La delibera è stata presentata dagli assessori al Bilancio Biagio Simonetti e al Commercio Giorgio Marigliano. Le attività economiche che possono accedere al beneficio devono essere in regola con i contributi previdenziali e con i tributi comunali, oltre che avere la sede operativa nel Comune di Ottaviano. Nei prossimi giorni gli uffici del Comune provvederanno agli atti successivi, con un avviso che sarà pubblicato sul sito internet dell’ente al quale potranno rispondere i ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un “” per tutte le attività commerciali della città in emergenza Covid. La Giunta comunale di(Napoli) ha approvato una delibera che prevede l’erogazione di 500per ogni commerciante che presenti un’apposita istanza. La delibera è stata presentata dagli assessori al Bilancio Biagio Simonetti e al Commercio Giorgio Marigliano. Le attività economiche che possono accedere al beneficio devono essere in regola con i contributi previdenziali e con i tributi comunali, oltre che avere la sede operativa neldi. Nei prossimi giorni gli uffici delprovvederanno agli atti successivi, con un avviso che sarà pubblicato sul sito internet dell’ente al quale potranno rispondere i ...

