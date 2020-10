Contro l’Atalanta senza Zielinski e Insigne: per la prima volta Gattuso non ha i suoi leader tecnici (Di giovedì 15 ottobre 2020) In un anno in cui è impossibile separare con definizione la passata e l’attuale stagione, il Napoli si sta preparando ad una svolta. Un cambiamento definito, nell’atteggiamento e nella tattica, ma non negli interpreti che ancora una volta si sono confermati in larga parte gli stessi. Nessun banco di prova, probabilmente, è migliore dell’Atalanta in questo momento: una squadra spregiudicata, compatta e fortemente votata all’attacco. Una delle poche ad aver conciliato quasi sistematicamente gioco e risultati. Soprattutto una delle poche a non aver sofferto lo schieramento serrato di Gattuso, sconfitto da quelle accelerazioni improvvise a cui è difficile far fronte. La vera novità, tuttavia, è rappresentata dalle scelte obbligate di formazione. Il tecnico dovrà fare a meno ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 ottobre 2020) In un anno in cui è impossibile separare con definizione la passata e l’attuale stagione, il Napoli si sta preparando ad una s. Un cambiamento definito, nell’atteggiamento e nella tattica, ma non negli interpreti che ancora unasi sono confermati in larga parte gli stessi. Nessun banco di prova, probabilmente, è migliore dell’Atalanta in questo momento: una squadra spregiudicata, compatta e fortemente votata all’attacco. Una delle poche ad aver conciliato quasi sistematicamente gioco e risultati. Soprattutto una delle poche a non aver sofferto lo schieramento serrato di, sconfitto da quelle accelerazioni improvvise a cui è difficile far fronte. La vera novità, tuttavia, è rappresentata dalle scelte obbligate di formazione. Il tecnico dovrà fare a meno ...

