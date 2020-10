Carlotta pronta a scappare | Scontro finale a Temptation Island (Di giovedì 15 ottobre 2020) Carlotta è davvero pronta a scappare lontana da Nello, per questo ha fatto una proposta all’amica Speranza. Lo Scontro finale a Temptation Island sarà davvero di fuoco. La quinta puntata di Temptation Island ha messo a dura prova l’equilibrio e la serenità di Carlotta, che ha visto dei video del suo fidanzato che non le … L'articolo Carlotta pronta a scappare Scontro finale a Temptation Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 15 ottobre 2020)è davverolontana da Nello, per questo ha fatto una proposta all’amica Speranza. Losarà davvero di fuoco. La quinta puntata diha messo a dura prova l’equilibrio e la serenità di, che ha visto dei video del suo fidanzato che non le … L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

altadramatica : Vi prego fate uscire Carlotta con una ciabatta in mano pronta a lanciargliela in testa ad Alberto #TemptationIsland - VerdianaGg : @MRuffoli @C_Carlotta_C Marriage lo sapevooo sono già pronta a piangere - annakiara119 : RT @Il_Brillante: “Pronta e Scalzata” è l’anagramma di “Carlotta Speranza”. Ho detto tutto #TemptationIsland - Il_Brillante : “Pronta e Scalzata” è l’anagramma di “Carlotta Speranza”. Ho detto tutto #TemptationIsland - laViscontina : Pronta per le perle di Carlotta #TemptationIsland -