Basket | coppe europee | Milano cade ad Atene | Brescia ko col Mornar Bar

Bologna 15 ottobre 2020 " Prima sconfitta nella stagione regolare di Eurolega , giunta alla sua terza giornata, per l' A - X Exchange Armani Milano che cade sul parquet dell' Olympiacos Pireo per 86-...

Prima sconfitta stagionale in Eurolega per l’Ax Armani Exchange che si arrende ai greci guidati da un eccellente Sloukas ...

L'equilibrio ... ATENE " Si ferma a 13 la striscia di vittorie consecutive di Milano tra campionato e coppe. L'Olimpia cade 86-75 in casa dell'Olympiacos nella terza giornata della regular season di ...

