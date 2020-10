Antonella Clerici | il ricordo commosso | “Per me sei stato come un padre”

Leggi su leggilo

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La giornalista e conduttrice ha scritto nelle scorse ore unper la tragica scomparsa di un uomo importante nella sua vita Un post su Instagram per ricordare quello che lei stessa ha definito un maestro. Un uomo importante della sua vita, che ha segnato in positivo gli inizi della sua carriera televisiva. Stiamo … L'articolo, il: “Per me seiun padre” proviene da leggilo.org.