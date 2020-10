Agnelli replica a Spadafora | «Ronaldo non ha violato nessuna bolla»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Al termine dell’assemblea degli azionisti, il presidente della Juventus, Andrea, ha tenuto una conferenza stampa. Tra gli argomenti affrontati c’è la questione Cristianoe il passaggio da Pirlo a Sarri. A marzo chiedevamo lo spostamento dell’Europeo e l’abbiamo ottenuto, per completare le competizioni, ma si sapeva che l’UEFA avrebbe voluto riprenderle. Bisogna avere la consapevolezza che le decisioni abbiano ripercussioni nei mesi. Non avendo competizioni da giocare, abbiamo detto che chiunque volesse, avrebbe potuto proseguire l’isolamento fiduciario a casa. Quindi perché Cristianonon avrebbe dovuto rispondere alla convocazione? Non si sono rotte bolle, sono molto resistenti. Quando le nazionali chiamano i giocatori, per loro è un sogno anche se hanno ...