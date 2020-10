Agnelli “E' stato un anno agrodolce ma vincere è sempre dura” (Di giovedì 15 ottobre 2020) TORINO (ITALPRESS) – “E' stato un anno agrodolce, sia in campo che fuori: abbiamo ottenuto grandi risultati e delusioni inaspettate”. Andrea Agnelli, nella sua conferenza stampa al termine dell'assemblea degli azionisti, esordisce in questo modo per riassumere il 2020 bianconero, con i conti in perdita anche per colpa della pandemia, mentre in campo “abbiamo perso due finali, in Coppa Italia e Supercoppa Italiana e ci brucia ancora. C'è stata anche l'eliminazione negli ottavi di Champions, risultati che non ci hanno soddisfatti”. Nel frattempo la Juve ha deciso di virare su Pirlo. “Come giudico queste prime sue settimane? Ho l'impressione che il mondo che ci circonda non vede l'ora di giudicare un paio di sconfitte”. “Ogni ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 ottobre 2020) TORINO (ITALPRESS) – “E'un, sia in campo che fuori: abbiamo ottenuto grandi risultati e delusioni inaspettate”. Andrea, nella sua conferenza stampa al termine dell'assemblea degli azionisti, esordisce in questo modo per riassumere il 2020 bianconero, con i conti in perdita anche per colpa della pandemia, mentre in campo “abbiamo perso due finali, in Coppa Italia e Supercoppa Italiana e ci brucia ancora. C'; stata anche l'eliminazione negli ottavi di Champions, risultati che non ci hsoddisfatti”. Nel frattempo la Juve ha deciso di virare su Pirlo. “Come giudico queste prime sue settimane? Ho l'impressione che il mondo che ci circonda non vede l'ora di giudicare un paio di sconfitte”. “Ogni ...

pisto_gol : “Cresciuto abbastanza da sapere che le sentenze si accettano non si commentano” Andrea Agnelli, 9.9.2020 - ZZiliani : Quindi #Agnelli pensa che l’Italia sia un Paese abitato da 60 milioni di insufficienti mentali. Ma non è così. Dici… - ZZiliani : AGNELLI. 'Contento per i 3 punti ma adesso voglio indietro anche i due scudetti vinti con Maradona'. - yutomanga : RT @romeoagresti: #Agnelli: '#Cherubini avrà la direzione aziendale di tutta la parte sportiva. #Paratici rimane responsabile della prima s… - AguanteFutbol : RT @romeoagresti: #Agnelli: 'Il protocollo che ci siamo dati, se applicato correttamente, è sufficiente per finire la stagione senza alcun… -