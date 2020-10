Acqua alta a Venezia, iniziato il sollevamento del Mose (Di giovedì 15 ottobre 2020) commenta Ansa E' iniziato a Venezia il sollevamento del Mose, che per la seconda volta dopo il 3 ottobre servirà a fermare l'ingresso in città di un'alta marea eccezionale. Per le 10:45 è previsto un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 ottobre 2020) commenta Ansa E'ildel, che per la seconda volta dopo il 3 ottobre servirà a fermare l'ingresso in città di un'marea eccezionale. Per le 10:45 è previsto un ...

Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia, al via il sollevamento del #Mose #ANSA - comunevenezia : #ProtezioneCivile Il capo della @DPCgov Angelo Borrelli alla Smart Control Room con il vicesindaco… - MediasetTgcom24 : Acqua alta a Venezia, iniziato il sollevamento del Mose #Venezia - CervoGiacomo : Non mi è passato nemmeno per l’anticamera del cervello di prendere gli stivaloni per l’acqua alta ed ormai sono in… - angiuoniluigi : RT @RepubblicaTv: Venezia, torna l'acqua alta: sollevato il Mose - diretta: Iniziato poco fa a Venezia il sollevamento del Mose, che per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Acqua alta Maltempo, allerta in cinque regioni e torna l’allarme acqua alta a Venezia La Stampa CRONACA METEO DIRETTA - Acqua alta a VENEZIA, torna a sollevarsi il Mose - VIDEO

Per la seconda volta in pochi giorni il Mose è stato sollevato per fronteggiare una nuova previsione di acqua alta che nella mattinata di oggi dovrebbe raggiungere il 135 cm. Nelle immagini le ...

Maltempo, a Venezia Mose attivo. E l'alta marea si è fermata

Venezia, 15 ottobre 2020 - Torna l'acqua alta a Venezia per l'ondata di maltempo che sta coinvolgendo l'Italia e il Mose torna in funzione. È iniziato infatti il sollevamento del Mose, che per la ...

Per la seconda volta in pochi giorni il Mose è stato sollevato per fronteggiare una nuova previsione di acqua alta che nella mattinata di oggi dovrebbe raggiungere il 135 cm. Nelle immagini le ...Venezia, 15 ottobre 2020 - Torna l'acqua alta a Venezia per l'ondata di maltempo che sta coinvolgendo l'Italia e il Mose torna in funzione. È iniziato infatti il sollevamento del Mose, che per la ...