Torino 2021, slittano a febbraio le primarie del centrosinistra (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Se Appendino ha fatto la prima mossa, annunciando che non si ricandiderà per un secondo mandato da sindaca, gli schieramenti dei possibili concorrenti per Palazzo Civico sono ancora bloccati. E nel centrosinistra, che vuole ritornare a governare la Città, restano da sciogliere ancora dei nodi sulle primarie. Primo tra tutti la data: le ipotesi di un voto a cavallo del periodo natalizio stanno lasciando spazio a uno spostamento più in là nel tempo, fino al primo weekend di febbraio. Sembra questa la soluzione che il segretario metropolitano Mimmo Carretta presenterà alla coalizione che si riunirà giovedì sera. Una scelta legata più che altro al difficile contesto sanitario che ha costretto il governo nazionale a prorogare fino al 31 gennaio lo stato di emergenza. L’ipotesi ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Se Appendino ha fatto la prima mossa, annunciando che non si ricandiderà per un secondo mandato da sindaca, gli schieramenti dei possibili concorrenti per Palazzo Civico sono ancora bloccati. E nel, che vuole ritornare a governare la Città, restano da sciogliere ancora dei nodi sulle. Primo tra tutti la data: le ipotesi di un voto a cavallo del periodo natalizio stanno lasciando spazio a uno spostamento più in là nel tempo, fino al primo weekend di. Sembra questa la soluzione che il segretario metropolitano Mimmo Carretta presenterà alla coalizione che si riunirà giovedì sera. Una scelta legata più che altro al difficile contesto sanitario che ha costretto il governo nazionale a prorogare fino al 31 gennaio lo stato di emergenza. L’ipotesi ...

you_trend : ?? #BREAKING Chiara Appendino annuncia che non si ricandiderà alle elezioni del 2021 a Torino - manliogas : Nel 2021 si vota. Lei non ci sarà. L’analisi di ?@chedisagio? Appendino e le macerie intatte della città @corriere - nuovasocieta : Torino 2021, slittano a febbraio le primarie del centrosinistra - SanremoAncheNoi : RT @rockmylifeita: RT@ RockRebelMag #BeTheWolf: annunciano “Torino”, il nuovo album in arrivo nel 2021 @ScarletRecords @bethewolfband htt… - ilNonnoSimpson : RT @you_trend: ?? #BREAKING Chiara Appendino annuncia che non si ricandiderà alle elezioni del 2021 a Torino -