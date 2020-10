Shia LaBeouf e la pandemia: l’attore porta a teatro i test per il COVID-19 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Shia LaBeouf è il produttore di un insolito spettacolo teatrale che mette in scena i test per il COVID-19 in un parcheggio di Los Angeles. Shia LaBeouf è il produttore di un insolito spettacolo teatrale che mette in scena i test per il COVID-19 in un parcheggio di Los Angeles. La pièce, intitolata 5711 Avalon (l'indirizzo del luogo dove si svolge la performance) e apprezzata da chi ha potuto assistervi finora, può accogliere fino a trenta automobili con dentro gli spettatori e, come spiegato dall'Hollywood Reporter, ha luogo in tutta la zona del parcheggio, con telecamere e monitor che mostrano lo spettacolo in modalità drive-in. Gli attori, tutti dotati di mascherine e altre misure di sicurezza, interpretano membri ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 ottobre 2020)è il produttore di un insolito spettacolo teatrale che mette in scena iper il-19 in un parcheggio di Los Angeles.è il produttore di un insolito spettacolo teatrale che mette in scena iper il-19 in un parcheggio di Los Angeles. La pièce, intitolata 5711 Avalon (l'indirizzo del luogo dove si svolge la performance) e apprezzata da chi ha potuto assistervi finora, può accogliere fino a trenta automobili con dentro gli spettatori e, come spiegato dall'Hollywood Reporter, ha luogo in tutta la zona del parcheggio, con telecamere e monitor che mostrano lo spettacolo in modalità drive-in. Gli attori, tutti dotati di mascherine e altre misure di sicurezza, interpretano membri ...

