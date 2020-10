Roger Moore nasce il 14 ottobre

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Festeggerebbe 93 anni, famoso attore britannico, celebre per alcune serie televisive, molto seguite anche in Italia. La vita diFiglio di un agente di polizia,comincia a muovere i primi passi nel mondo della recitazione dopo aver frequentato la Royal Academy of Dramatic Art. La svolta vera la ebbe negli anni 50, quando iniziò le apparizioni in serie televisive, molto seguite dal pubblico a casa. Così, il primo ruolo è in “Ivanhoe”, per affermarsi poi ne “Il Santo“, nelle vesti di Simon Templar, personaggio che interpretò dal 1962 al 1969. Ma il trionfo, anche in Italia, arriva agli inizi degli anni 70 quando interpreta “Attenti a quei due”, in coppia con Tony Curtis, una ...