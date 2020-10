"Questa è discriminazione". Grande Fratello Vip, l'accusa più grave: caso Morra, finisce in disgrazia? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Adesso parla la madre di Massimiliano Morra, finito nel tritacarne del gossip al Grande Fratelllo Vip dopo le dichiarazioni choc di Adua Del Vesco (che prima l'ha definito omosessuale e poi ha fatto un passo indietro). "Mio figlio sta subendo di tutto solo perché è un gran bravo ragazzo", ha raccontato a Chi la madre di Morra. "Non è abituato a mettere in piazza le proprie vicende personali, è da quando ha vinto il concorso Il più bello d'Italia che gli danno del gay, ma queste cose non lo toccano perché ha molto rispetto verso gli omosessuali e non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità. Trovo assurdo che nel 2020 si ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Adesso parla la madre di Massimiliano, finito nel tritacarne del gossip alFratelllo Vip dopo le dichiarazioni choc di Adua Del Vesco (che prima l'ha definito omosessuale e poi ha fatto un passo indietro). "Mio figlio sta subendo di tutto solo perché; un gran bravo ragazzo", ha raccontato a Chi la madre di. "Non; abituato a mettere in piazza le proprie vicende personali,; da quando ha vinto il concorso Il; bello d'Italia che gli danno del gay, ma queste cose non lo toccano perché ha molto rispetto verso gli omosessuali e non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualit&a;. Trovo assurdo che nel 2020 si ...

