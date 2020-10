Quattro colpi da un’altra auto, medico ferito alla spalla: indagini dei carabinieri (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è presentato all’ospedale Vecchio Pellegrini con una ferita da colpo d’arma da fuoco a una spalla, raccontando di essere stato vittima di un agguato nella notte nel quartiere di Poggioreale, a Napoli. La vicenda ha riguardato un medico di base di 46 anni, che ha riferito ai carabinieri di essere stato avvicinato da un’auto dalla quale sono partiti, senza alcun motivo, i colpi di pistola. Secondo gli accertamenti condotti dai carabinieri sul posto indicato dal medico – la statale 162, nel quartiere di Poggioreale – la sua auto, una Fiat 500, presentava tre fori alla portiera lato guida ed un altro, presumibilmente ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è presentato all’ospedale Vecchio Pellegrini con una ferita da colpo d’arma da fuoco a una sp, raccontando di essere stato vittima di un agguato nella notte nel quartiere di Poggioreale, a Napoli. La vicenda ha riguardato undi base di 46 anni, che ha riaidi essere stato avvicinato da un’quale sono partiti, senza alcun motivo, idi pistola. Secondo gli accertamenti condotti daisul posto indicato dal– la statale 162, nel quartiere di Poggioreale – la sua, una Fiat 500, presentava tre foriportiera lato guida ed un altro, presumibilmente ...

amnestyitalia : Era il #7ottobre del 2006: Anna Politkovskaja venne uccisa con quattro colpi di pistola nell’ascensore del condomin… - FabrizioSorre12 : RT @marcovaleriolp: Il presidente cinese Xi Jinping ha interrotto quattro volte per altrettanti forti colpi di tosse il suo discorso a Shen… - piercamillo : RT @marcovaleriolp: Il presidente cinese Xi Jinping ha interrotto quattro volte per altrettanti forti colpi di tosse il suo discorso a Shen… - giudefilippi : RT @marcovaleriolp: Il presidente cinese Xi Jinping ha interrotto quattro volte per altrettanti forti colpi di tosse il suo discorso a Shen… - cxrla : RT @marcovaleriolp: Il presidente cinese Xi Jinping ha interrotto quattro volte per altrettanti forti colpi di tosse il suo discorso a Shen… -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro colpi Rocchelli, ecco come vogliono ribaltare la verità sulla sua morte. L’inchiesta de L’Espresso

Pubblichiamo un’inchiesta di Fabrizio Gatti apparsa su L’Espresso di questa settima in cui si rilancia quanto rilevato da tempo da Articolo 21 attraverso gli articoli di Mariangela Gritta Grainer e An ...

Rocchelli, ecco come vogliono ribaltare la verità sulla sua morte

N on è facile sopportare ogni giorno gli insulti al proprio figlio, ora che non può nemmeno difendersi: la continua insinuazione che sia andato a Sloviansk per aiutare una banda di terroristi, lungo i ...

Pubblichiamo un’inchiesta di Fabrizio Gatti apparsa su L’Espresso di questa settima in cui si rilancia quanto rilevato da tempo da Articolo 21 attraverso gli articoli di Mariangela Gritta Grainer e An ...N on è facile sopportare ogni giorno gli insulti al proprio figlio, ora che non può nemmeno difendersi: la continua insinuazione che sia andato a Sloviansk per aiutare una banda di terroristi, lungo i ...