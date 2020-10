Pensioni, dal dopo quota 100 allo scivolo di 7 anni: ecco il pacchetto previdenza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In arrivo «scivoli» rafforzati con l’isopensione e staffetta generazionale con part time cumulato.Fondi pensione: ipotesi silenzio assenso bis Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In arrivo «scivoli» rafforzati con l’isopensione e staffetta generazionale con part time cumulato.Fondi pensione: ipotesi silenzio assenso bis

fisco24_info : Pensioni, dal dopo quota 100 allo scivolo di 7 anni: ecco il pacchetto previdenza: In arrivo «scivoli» rafforzati c… - sole24ore : Pensioni, dal dopo quota 100 allo scivolo di 7 anni: ecco il pacchetto previdenza - AnffasModica : RT @superabileinail: Incremento delle #pensioni. I titolari di pensione di inabilità (di cui alla legge n. 222 del 1984) che presentino la… - MDcS200 : @IlariaBifarini Io prego Dio che arrivi il default e non si possano più pagare pensioni e stipendi statali. Voglio… - qui_finanza : Pensioni, verso Quota 41 per i lavoratori fragili. Le categorie interessate Il governo studia l'uscita dal lavoro d… -