Nuovi concorrenti in arrivo al GF VIP 5: una star de Il Segreto e un ex tronista gay (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip 5 entreranno sicuramente Nuovi concorrenti, tra cui uno gay per fare contento Tommaso Zorzi che aveva espressamente chiesto un “fidanzato” per lui. Il reality show, che inizialmente doveva terminare a dicembre, è stato prolungato con due appuntamenti settimanali fino al giorno 8 febbraio e questo significa dover creare nuove dinamiche e far entrare Nuovi vipponi per smuovere un pò le acque. Nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip, tra i nomi Claudio Sona Pochi giorni fa, Tommaso Zorzi aveva detto che avrebbe gradito in casa qualche concorrente della comunità LGBT con cui poter interagire e sembra che Alfonso Signorini lo abbia voluto accontentare. A Pomeriggio 5, Alan Fiordelmondo ha svelato che nelle prossime settimane sicuramente entrerà ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip 5 entreranno sicuramente, tra cui uno gay per fare contento Tommaso Zorzi che aveva espressamente chiesto un “fidanzato” per lui. Il reality show, che inizialmente doveva terminare a dicembre, è stato prolungato con due appuntamenti settimanali fino al giorno 8 febbraio e questo significa dover creare nuove dinamiche e far entrarevipponi per smuovere un pò le acque.al Grande Fratello Vip, tra i nomi Claudio Sona Pochi giorni fa, Tommaso Zorzi aveva detto che avrebbe gradito in casa qualche concorrente della comunità LGBT con cui poter interagire e sembra che Alfonso Signorini lo abbia voluto accontentare. A Pomeriggio 5, Alan Fiordelmondo ha svelato che nelle prossime settimane sicuramente entrerà ...

xattorneyx : Scusate ma chi sarebbero questi nuovi concorrenti in arrivo? #GFVIP - amoreavrai : Sarò esagerata ma sinceramente non voglio nuovi concorrenti, ormai voglio bene un po' a tutti loro (tranne i due co… - caseyprivz : Voglio Orietta Berti e Malgioglio in quella casa come nuovi concorrenti #GFVIP - its_elisaaa : aggiornatemi sui possibili nuovi concorrenti! come sono? a parte brosio e nozzolino che li conosco #GFVIP - Alice17903526 : #gfvip ma chi sarebbero i nuovi concorrenti? -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi concorrenti Grande Fratello VIP news ultim'ora: nuovi concorrenti in arrivo? The Italian Times Gregoraci e Pretelli: nuovo momento di tenerezza tra i due

Pierpaolo racconta l’insolita giornata trascorsa in casa tra le discussioni dei concorrenti. Elisabetta ... Ma no, non è lui la nuova fiamma della showgirl e la smentita arriva proprio da Elisabetta ...

Calciomercato Milan, colpo Thauvin: nuova pretendente

L’obiettivo del Milan in questa stagione è il ritorno in Champions League. La squadra sembra ben attrezzata, ma le concorrenti sono agguerrite. Una qualificazione dei rossoneri nella massima ...

Pierpaolo racconta l’insolita giornata trascorsa in casa tra le discussioni dei concorrenti. Elisabetta ... Ma no, non è lui la nuova fiamma della showgirl e la smentita arriva proprio da Elisabetta ...L’obiettivo del Milan in questa stagione è il ritorno in Champions League. La squadra sembra ben attrezzata, ma le concorrenti sono agguerrite. Una qualificazione dei rossoneri nella massima ...