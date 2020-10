Musetti-Pellegrino in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Sardegna 2020 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lo scontro tra Lorenzo Musetti e Andrea Pellegrino, valido per il secondo turno dell’Atp 250 Forte Village Sardegna Open 2020, andrà in scena giovedì 15 ottobre, come secondo match dalle ore 10.00 (dopo Hanfmann-Ruud). Musetti ha sconfitto all’esordio l’esperto Pablo Cuevas, mentre Pellegrino è riuscito ad avere la meglio su Stefano Travaglia usufruendo di un ritiro. La diretta televisiva verrà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con supporto streaming tramite il sito ufficiale dell’emittente televisiva e la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà una diretta testuale, con annessi aggiornamenti e approfondimenti ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lo scontro tra Lorenzoe Andrea, valido per il secondo turno dell’Atp 250 Forte VillageOpen, andrà in scena giovedì 15 ottobre, come secondo match dalle ore 10.00 (dopo Hanfmann-Ruud).ha sconfitto all’esordio l’esperto Pablo Cuevas, mentreè riuscito ad avere la meglio su Stefano Travaglia usufruendo di un ritiro. Latelevisiva verrà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con supportotramite il sito ufficiale dell’emittente televisiva e la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà unatestuale, con annessi aggiornamenti e approfondimenti ...

