Mozzarella di bufala Dop, Raimondo presidente del Consorzio: è al quarto mandato (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDomenico Raimondo inizia il suo quarto mandato alla guida del Consorzio di Tutela della Mozzarella di bufala Campana Dop. Ieri pomeriggio, nella seduta d’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione eletto lo scorso 30 settembre, è stato infatti riconfermato presidente. “Ringrazio i consiglieri che ancora una volta hanno riposto fiducia in me – ha commentato Raimondo – siamo pronti tutti insieme ad andare avanti sulla strada del cambiamento per rendere il Consorzio ancora più autorevole, in un momento storico senza precedenti”. Salernitano, 49 anni, una passione per la politica e l’equitazione, quarta generazione di “mastro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDomenicoinizia il suoalla guida deldi Tutela delladiCampana Dop. Ieri pomeriggio, nella seduta d’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione eletto lo scorso 30 settembre, è stato infatti riconfermato. “Ringrazio i consiglieri che ancora una volta hanno riposto fiducia in me – ha commentato– siamo pronti tutti insieme ad andare avanti sulla strada del cambiamento per rendere ilancora più autorevole, in un momento storico senza precedenti”. Salernitano, 49 anni, una passione per la politica e l’equitazione, quarta generazione di “mastro ...

Agricolae1 : @mozzarella_dop Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, Raimondo confermato alla guida - imeonx_ : Ieri sono andata a mangiare una pizza, ed ho preso questa pizza...con il bordo ripieno di mozzarella di bufala e pe… - Giuscanni : @wolfPris La mozzarella di bufala imbevuta d'olio non si può sentire! ?? - Ouranos___ : RT @wolfPris: Sgarro secondo la nutrizionista: 'se esci puoi prendere un secondo di pesce e carne con verdure”. No non hai capito, è sgarro… - lemon_stra : RT @wolfPris: Sgarro secondo la nutrizionista: 'se esci puoi prendere un secondo di pesce e carne con verdure”. No non hai capito, è sgarro… -

Ultime Notizie dalla rete : Mozzarella bufala Mozzarella di bufala Dop, Raimondo presidente del Consorzio: è al quarto mandato anteprima24.it Open Fiber, aperti i cantieri per la fibra in 15mila unità immobiliari a Battipaglia

La società guidata dall’ad Elisabetta Ripa ha pianificato un investimento di circa 5 milioni di euro per cablare 15mila unità immobiliari.

Battipaglia ultraveloce con la fibra ottica Open Fiber, investimento da 5 mln

StampaIl suo nome è indissolubilmente legato alla prelibata mozzarella di bufala. Battipaglia, uno dei principali centri di produzione agricola d’Italia, si prepara adesso ad affrontare le sfide del f ...

La società guidata dall’ad Elisabetta Ripa ha pianificato un investimento di circa 5 milioni di euro per cablare 15mila unità immobiliari.StampaIl suo nome è indissolubilmente legato alla prelibata mozzarella di bufala. Battipaglia, uno dei principali centri di produzione agricola d’Italia, si prepara adesso ad affrontare le sfide del f ...