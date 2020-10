"Mike, come stai?". Tyson collassa in diretta a 54 anni: intervista inquietante, conduttori sotto choc (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Fan e mondo della boxe in ansia per Mike Tyson. Il mitico pugile americano, 54 anni, si è collegato in diretta con il seguitissimo programma inglese Good Morning Britain per parlare del suo ritorno sul ring il 28 novembre contro il 51enne Roy Jones Junior. Ma l'intervista non è andata bene, per usare un eufemismo. Tyson è sembrato poco lucido, a tratti sul punto di collassare. "come ti senti? Ti senti sul pezzo come lo eri 15 anni fa?", gli chiede il conduttore Piers Morgan con una punta di preoccupazione. Tyson farfuglia parole confuse: "Beh, praticamente, sono pronto a farlo, mi sento davvero bene, io sono pronto a farlo". Su Twitter immediate le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Fan e mondo della boxe in ansia per. Il mitico pugile americano, 54, si è collegato incon il seguitissimo programma inglese Good Morning Britain per parlare del suo ritorno sul ring il 28 novembre contro il 51enne Roy Jones Junior. Ma l'non è andata bene, per usare un eufemismo.è sembrato poco lucido, a tratti sul punto dire. "ti senti? Ti senti sul pezzolo eri 15fa?", gli chiede il conduttore Piers Morgan con una punta di preoccupazione.farfuglia parole confuse: "Beh, praticamente, sono pronto a farlo, mi sento davvero bene, io sono pronto a farlo". Su Twitter immediate le ...

backtoblackmp3 : mandare via...... un personaggio come mike ross.......... perché meghan markle..... doveva sposarsi con rosso malpelo........ no sé rick - LuiseOttavio : @sabakunomaiku Ciao Mike! Perdona l'off topic ma ho una domanda da farti: riprenderai mai lo spirito del roleplay?… - __tooyoung_ : ho sognato che mi tatuavo la faccia come a Mike Tyson. Nel sogno dicevo “e vabbè ora mi sveglio e i cerotti non li… - ukeusui : È scientificamente provato che ogni volta che metto sta faccina ?? in realtà sto come mike wazowski che più mike wazowski non si può - mike_is_mysun : @laMimmi137 male tu come stai? -

Ultime Notizie dalla rete : Mike come Roberto Giacobbo: concorrente di Mike Bongiorno, guest star in un video di Caparezza e altre 5 curiosità su... Corriere della Sera Mike Tyson collassa in diretta: intervista inquietante, conduttori senza parole. Mondo della boxe in ansia

"Come ti senti? Ti senti sul pezzo come lo eri 15 anni fa ... con evidente imbarazzo. Per diversi secondi Iron Mike ha chiuso gli occhi e abbassato il capo, quasi sul punto di addormentarsi.

Il film su Totti e quello su Baggio, poi Sorrentino-Maradona e Loach-Cantona: quando il calcio diventa cinema

In alcuni casi come nel film del regista napoletano «È stata la mano de Dios» il calcio è solo uno spunto, in altri come in Pelè o in Puskas Hungary siamo di fronte a veri e propri biopic: ecco comunq ...

"Come ti senti? Ti senti sul pezzo come lo eri 15 anni fa ... con evidente imbarazzo. Per diversi secondi Iron Mike ha chiuso gli occhi e abbassato il capo, quasi sul punto di addormentarsi.In alcuni casi come nel film del regista napoletano «È stata la mano de Dios» il calcio è solo uno spunto, in altri come in Pelè o in Puskas Hungary siamo di fronte a veri e propri biopic: ecco comunq ...