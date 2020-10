“Ma lei vive su Marte?”: ristoratori imbufaliti travolgono il grillino Giarrusso in diretta tv (video) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Monta la protesta dei ristoratori per l’effetto Dcpm e la stretta sulle chiusure. Ne abbiamo avuto una prova serrata durante la trasmissione di Myrta Merlino “L’Aria che tira”. Lei dove vive? Su Marte?“. Un ristoratore imbufalito nn si tiene, tanto è la rabbia per delle misure che inguaiano il settore. In collegamento travolge letteralmente Dino Giarrusso, esponente del Movimento 5 Stelle che ha l’indelicatezza in un momento complicato, di difende a tutto campo l’operato del governo sull’emergenza coronavirus: dal Dpcm ai sussidi economici. Che non arrivano. ristoratori, un’altra mazzata Infatti il ristoratore replica: “Giarrusso ha elencato tutta una serie di misure che hanno aiutato i ristoratori e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Monta la protesta deiper l’effetto Dcpm e la stretta sulle chiusure. Ne abbiamo avuto una prova serrata durante la trasmissione di Myrta Merlino “L’Aria che tira”. Lei dove? Su Marte?“. Un ristoratore imbufalito nn si tiene, tanto è la rabbia per delle misure che inguaiano il settore. In collegamento travolge letteralmente Dino, esponente del Movimento 5 Stelle che ha l’indelicatezza in un momento complicato, di difende a tutto campo l’operato del governo sull’emergenza coronavirus: dal Dpcm ai sussidi economici. Che non arrivano., un’altra mazzata Infatti il ristoratore replica: “ha elencato tutta una serie di misure che hanno aiutato ie ...

