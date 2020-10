La citizen science per lo studio dell’Universo e delle onde gravitazionali: al via il progetto REINFORCE (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È un progetto di citizen science, ovvero di “scienza partecipata”, focalizzato sullo studio del cosmo, in cui tutti sono chiamati a dare un contributo allo studio di onde gravitazionali, particelle e luce. Si chiama REINFORCE, è coordinato dall’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) di Cascina e vede impegnati in prima linea i ricercatori del Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa con la collaborazione di altri nove partner internazionali. “La citizen science costituisce un approccio nuovo e partecipato alla ricerca scientifica, in cui tutti possono dare un contributo importante – spiega il professor Massimiliano Razzano, che ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È undi, ovvero di “scienza partecipata”, focalizzato sullodel cosmo, in cui tutti sono chiamati a dare un contributo allodi, particelle e luce. Si chiama, è coordinato dall’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) di Cascina e vede impegnati in prima linea i ricercatori del Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa con la collaborazione di altri nove partner internazionali. “Lacostituisce un approccio nuovo e partecipato alla ricerca scientifica, in cui tutti possono dare un contributo importante – spiega il professor Massimiliano Razzano, che ...

