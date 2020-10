Il problema del junk food è che resta impresso nella nostra memoria. Ecco perché (e come resistere!) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La nostra attrazione per i cibi estremamente calorici, spesso per snack e altri alimenti serenamente classificabili sotto l’etichetta «junk food», cibo spazzatura ricco di grassi saturi e frutto di procedure industriali infinite, potrebbe essere scritta nel dna. O quasi. Lo sostiene uno studio appena pubblicato su Scientific Report secondo il quale sappiamo sempre dove andare a cercarli, per esempio in casa, perché ne serbiamo una memoria più vivida ed efficiente rispetto alle alternative più salutari. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La nostra attrazione per i cibi estremamente calorici, spesso per snack e altri alimenti serenamente classificabili sotto l’etichetta «junk food», cibo spazzatura ricco di grassi saturi e frutto di procedure industriali infinite, potrebbe essere scritta nel dna. O quasi. Lo sostiene uno studio appena pubblicato su Scientific Report secondo il quale sappiamo sempre dove andare a cercarli, per esempio in casa, perché ne serbiamo una memoria più vivida ed efficiente rispetto alle alternative più salutari.

Giorgiolaporta : Bisognava comprare banchi di plastica cinesi con le rotelle e buttare nel cesso miliardi degli italiani per capire… - carlogubi : @BarillariDav Tu sei sicuramente portatore sano di ignoranza, visto che ignori che non si può essere sani e asintom… - FcInterNewsit : Marelli: 'Condotta violenta di Immobile, non di Sensi. Incredibile che nessuno abbia sollevato il problema del turn… - MiccioReggiano : @EsercitoCrucian Ecco, così ha risolto il problema del dire di no a fare pompini. - EvaMouz : RT @carlogubi: @BarillariDav Tu sei sicuramente portatore sano di ignoranza, visto che ignori che non si può essere sani e asintomatici al… -