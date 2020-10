Grecia, leader Alba Dorata condannato a 13 anni (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Atene, 14 ott. (Adnkronos) – Il leader di , Nikos Michaloliakos, è stato condannato a 13 anni di carcere. Il tribunale di Atene ha condannato alla stessa pena altri cinque ex deputati della formazione dell’estrema destra greca, si legge sul sito di Ekathimerini. Dopo un processo durato oltre cinque anni, i leader di Alba Dorata stati giudicati colpevoli dell’accusa di aver guidato un’organizzazione criminale che terrorizzava gli stranieri, gli immigrati, gli oppositori politici e chiunque venisse percepito come un nemico.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Atene, 14 ott. (Adnkronos) – Ildi , Nikos Michaloliakos, è statoa 13di carcere. Il tribunale di Atene haalla stessa pena altri cinque ex deputati della formazione dell’estrema destra greca, si legge sul sito di Ekathimerini. Dopo un processo durato oltre cinque, idistati giudicati colpevoli dell’accusa di aver guidato un’organizzazione criminale che terrorizzava gli stranieri, gli immigrati, gli oppositori politici e chiunque venisse percepito come un nemico.L'articolo CalcioWeb.

lauraboldrini : Il Tribunale di #Atene, nel processo per l’uccisione del rapper antifascista Fyssas, condanna i leader di… - amnestyitalia : Giornata storica per la giustizia in Grecia e in Europa: il leader e altri sei alti funzionari di Alba Dorata (ex P… - direzioneprc : In Grecia #AlbaDorata è stata dichiarata un'organizzazione criminale. Qui il leader del partito neonazista greco in… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #UE #Grecia, condannato a 13 ANNI DI CARCERE il leader di #AlbaDorata… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Grecia, condannato a 13 anni di carcere il leader di Alba Dorata #NIKOSMICHALOLIAKOS -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia leader Grecia: leader di Alba Dorata condannato a 13 anni - Ultima Ora Agenzia ANSA Grecia, leader Alba Dorata condannato a 13 anni

Atene, 14 ott. (Adnkronos) – Il leader di , Nikos Michaloliakos, è stato condannato a 13 anni di carcere. Il tribunale di Atene ha condannato alla stessa pena altri cinque ex deputati della formazione ...

Alba Dorata, il leader condannato a 13 anni di carcere

Nikos Michaloliakos, leader di Alba Dorata, è stato condannato a 13 anni di carcere. Il tribunale di Atene ha condannato alla stessa pena altri cinque ex deputati della formazione dell'estrema destra ...

Atene, 14 ott. (Adnkronos) – Il leader di , Nikos Michaloliakos, è stato condannato a 13 anni di carcere. Il tribunale di Atene ha condannato alla stessa pena altri cinque ex deputati della formazione ...Nikos Michaloliakos, leader di Alba Dorata, è stato condannato a 13 anni di carcere. Il tribunale di Atene ha condannato alla stessa pena altri cinque ex deputati della formazione dell'estrema destra ...