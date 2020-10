Funerale Enzo Totti | presenti solo i parenti più stretti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Stamane si è celebrato in forma strettamente privata ildi, padre dell’ex capitano giallorosso Francesco, scomparso lunedì 12 ottobre allo Spallanzani. La cerimonia è durata 50 minuti ed è stata celebrata alla Beata Vergine Maria del Carmelo di Mostacciano alla presenza di 30 persone con i familiari più(assente la moglie Fiorella). Fuori un centinaio di persone tra amici e qualche tifoso per salutare papà: da Bruno Conti a Vito Scala, passando per Vincent Candela, Guido Nanni e una rappresentanza della Roma, la quale ha omaggiatocon una corona di fiori.