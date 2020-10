COVID: Fabio Fognini positive (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROME, OCT 14 - Italian tennis player Fabio Fognini has tested positive for COVID-19, the national tennis federation said Wednesday. Sanremo-born Fognini, 33, currently ranked 12 in the world, came out ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROME, OCT 14 - Italian tennis playerhas testedfor-19, the national tennis federation said Wednesday. Sanremo-born, 33, currently ranked 12 in the world, came out ...

WeAreTennisITA : ?? Fognini positivo al Covid-19? Fabio Fognini si è quindi ritirato dal Forte Village Sardegna Open, ieri ha giocat… - Agenzia_Ansa : Anche il tennista Fabio #Fognini è risultato positivo al #Covid #ANSA - TgLa7 : #Covid: Fabio #Fognini positivo, era impegnato in un torneo in Sardegna - Fabio_Cilia : RT @paologiordano: Le verità parziali sul Covid e perché il punto di non ritorno è più vicino di quanto sembri | Paolo Giordano https://t.c… - solounastella : RT @globalistIT: -