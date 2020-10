Civica-Pd: nel Municipio VI materna completata ma inutilizzata (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma – Cosi’ la capogruppo in Assemblea Capitolina della Lista Civica RTR, Svetlana Celli, e il presidente della commissione Trasparenza, Marco Palumbo: “Una scuola dell’Infanzia finita da anni ma mai aperta. Si trova nel Municipio Roma VI, tra via Lunghezzina e via Cesare Saldini. Di questa assurdita’, in un periodo in cui la ricerca di spazi per la didattica si fa sempre piu’ stringente, si e’ parlato oggi in commissione Trasparenza.” “Sulla struttura sono arrivate diverse segnalazioni dei cittadini e la prossima settimana con loro ci sara’ anche un sopralluogo. Anche vista dall’esterno, la scuola risulta completata, ma e’ inutilizzata e abbandonata, con il rischio di occupazioni o di atti di vandalismo. Avremmo voluto capire di piu’ oggi, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma – Cosi’ la capogruppo in Assemblea Capitolina della ListaRTR, Svetlana Celli, e il presidente della commissione Trasparenza, Marco Palumbo: “Una scuola dell’Infanzia finita da anni ma mai aperta. Si trova nelRoma VI, tra via Lunghezzina e via Cesare Saldini. Di questa assurdita’, in un periodo in cui la ricerca di spazi per la didattica si fa sempre piu’ stringente, si e’ parlato oggi in commissione Trasparenza.” “Sulla struttura sono arrivate diverse segnalazioni dei cittadini e la prossima settimana con loro ci sara’ anche un sopralluogo. Anche vista dall’esterno, la scuola risulta, ma e’e abbandonata, con il rischio di occupazioni o di atti di vandalismo. Avremmo voluto capire di piu’ oggi, ...

taequilasvnrise : ancora co sto discorso ma ci fate o ci siete,educazione civica alcuni licei fanno diritto e nel caso non lo facessi… - blueberryjc : @bambistanco @fool_for_harold Riformulo allora, così magari si capisce meglio Non ho detto che NON VANNO INSEGNATE,… - Ellebi_Ellebi : @MarcelloVillani @Paolo_Bargiggia Mi dispiace deluderti ma il presidente della Repubblica viene votato ogni 7 anni,… - Raffenja1 : @PBerizzi Quella è l'educazione civica che insegnano a scuola nel terzo millennio Quelli non sono ne di destra ne d… - casa1404 : @nigno11 @logansette @udogumpel Il controllo sociale e' doveroso in un paese civile dove ogni cittadino dovrebbe ri… -