Benevento, Lapadula: “Voglio recuperare il tempo perso. Inzaghi? Ha alimentato in me un fuoco” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Ho tanta voglia di recuperare tutto il tempo perso".Lo ha detto Gianluca Lapadula. Parole chiare e dirette quelle dell'attaccante classe '90, che intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', si è detto desideroso e pronto a contribuire alla salvezza della squadra di Pippo Inzaghi: non a caso, contro il Bologna ha già messo a segno una rete decisiva, la. prima nelle prime tre giornate nelle quali il Benevento ha raccolto ben sei punti.Benevento - "Arrivo al Benevento nella mia migliore condizione fisica, non ho alcun problema e questo mi dà sicurezza e serenità. Poi ho tanta voglia di recuperare il tempo perso ed è un percorso iniziato l'anno scorso a Lecce, dove ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Ho tanta voglia ditutto il".Lo ha detto Gianluca. Parole chiare e dirette quelle dell'attaccante classe '90, che intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', si è detto desideroso e pronto a contribuire alla salvezza della squadra di Pippo: non a caso, contro il Bologna ha già messo a segno una rete decisiva, la. prima nelle prime tre giornate nelle quali ilha raccolto ben sei punti.- "Arrivo alnella mia migliore condizione fisica, non ho alcun problema e questo mi dà sicurezza e serenità. Poi ho tanta voglia diiled è un percorso iniziato l'anno scorso a Lecce, dove ...

