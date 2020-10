“All’ospedale Sirai di Carbonia sono stati riutilizzati tamponi già usati su due volontari” Ma l’Assl smentisce | “È impossibile”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sardegna, ospedale: ai volontari fattigià, ma l’AsslAll’ospedaledi, in Sardegna, duegiàalcune settimane prima, uno dei quali risultato positivo, sarebberouna seconda volta su altrettanti volontari per testare il funzionamento di un macchinario per processare i test. Lo denuncia l’Unione Sarda, secondo cui la vicenda, già smentita dall’Assl, sarebbe avvenuta una settimana fa. Secondo quello che scrive il quotidiano, il macchinario, acquistato grazie a un aiuto della Fondazione Banco di Sardegna, è arrivato a luglio, ma non è mai entrato in funzione a causa dell’assenza dei ...