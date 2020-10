Alessia Marcuzzi «leggermente positiva al Covid» e i social non perdonano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi non sceglie i social per comunicare la sua positività al Covid – come tante altre celebrità hanno fatto, vedi Ibrahimovic – ma un collegamento con Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid», ha detto in trasmissione, precisando di non poter essere in studio dopo il risultato positivo del tampone. Alessia Marcuzzi positiva al Covid non ha quindi potuto condurre l’appuntamenti di ieri sera de Le Iene Show. LEGGI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus Alessia Marcuzzi coronavirus: l’amichetta della figlia positiva La Marcuzzi ha spiegato ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 14 ottobre 2020)non sceglie iper comunicare la sua positività al– come tante altre celebrità hanno fatto, vedi Ibrahimovic – ma un collegamento con Le Iene: «Sonoal», ha detto in trasmissione, precisando di non poter essere in studio dopo il risultato positivo del tampone.alnon ha quindi potuto condurre l’appuntamenti di ieri sera de Le Iene Show. LEGGI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo positivo al coronaviruscoronavirus: l’amichetta della figliaLaha spiegato ...

