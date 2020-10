Versa per un anno ansiolitici nel cappuccino della collega per prenderle il posto: condannata (Di martedì 13 ottobre 2020) L’impiegata dell’agenzia di assicurazioni ha paura di perdere il lavoro e per un anno Versa ansiolitici nel cappuccino della collega con l’intento di prenderle il posto. È il caso di una donna di Bra (Cuneo), ora condannata: a raccontarlo il quotidiano La Stampa.In ufficio inizia a circolare l’ipotesi di “tagli” al personale. Così un’impiegata, temendo di perdere il lavoro, Versa ogni giorno ansiolitico nel cappuccino della collega che le potrebbe “rubare” il posto. Il suo piano però fallisce: viene scoperta, processata e condannata in primo grado.I legali ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) L’impiegata dell’agenzia di assicurazioni ha paura di perdere il lavoro e per unnelcon l’intento diil. È il caso di una donna di Bra (Cuneo), ora: a raccontarlo il quotidiano La Stampa.In ufficio inizia a circolare l’ipotesi di “tagli” al personale. Così un’impiegata, temendo di perdere il lavoro,ogni giorno ansiolitico nelche le potrebbe “rubare” il. Il suo piano però fallisce: viene scoperta, processata ein primo grado.I legali ...

