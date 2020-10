Torino: Appendino non si ricandida a sindaco (Di martedì 13 ottobre 2020) «Torino, dal 2016, è stata sempre il primo e l'ultimo pensiero della mia giornata. Amministrarla è stato unonore». Così su Facebook il sindaco Chiara Appendino, annunciando la rinuncia alle prossime elezioni comunali Leggi su firenzepost (Di martedì 13 ottobre 2020) «, dal 2016, è stata sempre il primo e l'ultimo pensiero della mia giornata. Amministrarla è stato unonore». Così su Facebook ilChiara, annunciando la rinuncia alle prossime elezioni comunali

you_trend : ?? #BREAKING Chiara Appendino annuncia che non si ricandiderà alle elezioni del 2021 a Torino - chedisagio : ?? La sindaca del @Mov5Stelle di Torino, @c_appendino, non si ricandiderà alla guida della città - LaStampa : Appendino: “Non mi ricandido” - Frances47226166 : RT @ErmannoKilgore: Si è rotta i cogl..., la capisco. - paolosaletti1 : RT @janavel7: #Appendino non si ricandida a Sindaco di Torino. Non per nulla era chiamata 'quella intelligente'. Raggi invece si ricandida. -