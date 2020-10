“Siete stupendi | auguri!!!” Bobo Vieri | Costanza Caracciolo e le figlie Stella e Isabel | l’occasione è davvero speciale

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020)hanno annunciato il battesimo della figlioletta, sono genitori social, anche se non troppo. Dai rispettivi profili di Instagram e con il medesimo scatto, hanno comunicato ai loro follower di aver battezzato la loro secondogenita. Nel post condiviso su Instagram compaiono tutti e due sorridenti, con entrambe letra le braccia, con il viso coperto per privacy da una emoji a forma di unicorno. La foto pubblicata è stata corredata da una didascalia tenerissima: “Ieri è stato il Santo Battesimo della piccola..Grazie a tutti per i ...