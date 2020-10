"Salvini e Giorgetti hanno santi in Vaticano". Lega e cardinali, è cambiato tutto. Retroscena: stanno per fregare Conte (Di martedì 13 ottobre 2020) La pillola dei cinque giorni non è andata giù ai vescovi. Come avrebbe potuto? L'Agenzia italiana del farmaco, vigilata dal governo Conte, ha tolto alle minorenni l'obbligo di presentare la ricetta per la pastiglia che assunta entro 120 ore dal rapporto impedisce la gravidanza. E questo fa a pugni con tutto ciò che predica la Chiesa, a partire da Jorge Mario Bergoglio. La pillola che «viene di fatto equiparata a un farmaco da banco», scrive indignato Avvenire, ha «il potenziale di provocare aborti, per quanto molto precoci e impossibili da contabilizzare». E l'aborto, ha appena ribadito la lettera Samaritanus Bonus voluta dal pontefice, «consiste nell'uccisione deliberata di una vita umana innocente e come tale non è mai lecito». Nulla che pregiudichi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) La pillola dei cinque giorni non; andata giù ai vescovi. Come avrebbe potuto? L'Agenzia italiana del farmaco, vigilata dal governo, ha tolto alle minorenni l'obbligo di presentare la ricetta per la pastiglia che assunta entro 120 ore dal rapporto impedisce la gravidanza. E questo fa a pugni conciò che predica la Chiesa, a partire da Jorge Mario Bergoglio. La pillola che «viene di fatto equiparata a un farmaco da banco», scrive indignato Avvenire, ha «il potenziale di provocare aborti, per quanto molto precoci e impossibili da contabilizzare». E l'aborto, ha appena ribadito la lettera Samaritanus Bonus voluta dal pontefice, «consiste nell'uccisione deliberata di una vita umana innocente e come tale non; mai lecito». Nulla che pregiudichi ...

Libero_official : #Salvini e #Giorgetti, 'i santi in #Vaticano della Lega'. Retroscena: i nuovi rapporti del #Carroccio con la Santa… - giuseppeadurno : Giancarlo Giorgetti, attacco alla sinistra: 'Al voto col proporzionale? Un disastro per l'Italia, tutto per la paur… - GRETA1SGARBO : @Danireport @joem5s GIORGETTI NN È IL CAPO DELLA LEGA PERCHÉ È UN POLITICO CON GRANDE ESPERIENZA MA NN UN LEADER QU… - GRETA1SGARBO : RT @Danireport: @GRETA1SGARBO @joem5s Io ho la netta impressione che in realtà il capo politico della Lega sia Giorgetti, Salvini è solo l… - VittorioBanti : @borghi_claudio @pdnetwork @Tetovaccari Ma @la5fettaditorta lo sa che sei INTIMO di Salvini? ?? - E io che mi ero *q… -