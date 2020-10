Nel Lazio sono 10.637 i positivi, 83 in terapia intensiva (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – sono 10.637 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 9.658 sono in isolamento domiciliare, 896 sono ricoverati non in terapia intensiva, 83 sono ricoverati in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri), 989 sono deceduti e 9.238 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma –10.637 i casial Covid-19 nel. Di questi, 9.658in isolamento domiciliare, 896ricoverati non in, 83ricoverati in(+5 rispetto a ieri), 989deceduti e 9.238guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

