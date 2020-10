Nazionale, Chiellini: “Emergenza Covid? Non possiamo fermarci” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Non siamo sorpresi da questa escalation di casi, dobbiamo andare avanti. Noi calciatori sappiamo di andare incontro a rischi, e siamo pronti a correrli“. Queste le dichiarazioni di Giorgio Chiellini nel corso della conferenza stampa azzurra alla vigilia di Italia-Olanda. “Dobbiamo andare avanti perché sappiamo che il calcio è un movimento economico, e per il valore sociale che sappiamo avere: nelle prossime settimane ci saranno altre chiusure, e credo il calcio sia importante per la gente. Cristiano Ronaldo? L’ho sentito e sta bene, stava prendendo il sole. Quando guarirà, riprenderà“, ha concluso il difensore azzurro prima di lasciare la parola al Ct Mancini. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) “Non siamo sorpresi da questa escalation di casi, dobbiamo andare avanti. Noi calciatori sappiamo di andare incontro a rischi, e siamo pronti a correrli“. Queste le dichiarazioni di Giorgionel corso della conferenza stampa azzurra alla vigilia di Italia-Olanda. “Dobbiamo andare avanti perché sappiamo che il calcio è un movimento economico, e per il valore sociale che sappiamo avere: nelle prossime settimane ci saranno altre chiusure, e credo il calcio sia importante per la gente. Cristiano Ronaldo? L’ho sentito e sta bene, stava prendendo il sole. Quando guarirà, riprenderà“, ha concluso il difensore azzurro prima di lasciare la parola al Ct Mancini.

