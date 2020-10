"La nostra vita non si è bloccata, ma proteggiamoci dandoci dei limiti", dice l'immunologa (Di martedì 13 ottobre 2020) AGI - "Ai miei figli non posso imporre nulla. Mi affido al loro senso di responsabilità, molto sviluppato. Però il rischio zero non esiste per nessuno". Esordisce così in un'intervista al Corriere della Sera Antonella Viola, uno dei principali immunologi italiani, unica donna del Nordest con un ruolo nell'organizzazione dei biologi molecolari europei, docente di Patologia all'Università di Padova. Quindi Viola detta le regole: "La nostra vita non si è bloccata - dice -, cerchiamo di proteggerla dandoci dei limiti. A casa non invitiamo più di 2-3 ospiti per volta, ben distanziati a tavola, le chiacchiere di fine cena a mascherina indossata. Ce la togliamo soltanto tra noi 4, io, figli e marito. I ragazzi hanno partecipato a feste tra amici sottoposti a ... Leggi su agi (Di martedì 13 ottobre 2020) AGI - "Ai miei figli non posso imporre nulla. Mi affido al loro senso di responsabilità, molto sviluppato. Però il rischio zero non esiste per nessuno". Esordisce così in un'intervista al Corriere della Sera Antonella Viola, uno dei principali immunologi italiani, unica donna del Nordest con un ruolo nell'organizzazione dei biologi molecolari europei, docente di Patologia all'Università di Padova. Quindi Viola detta le regole: "Lanon si è bloccata --, cerchiamo di proteggerladei. A casa non invitiamo più di 2-3 ospiti per volta, ben distanziati a tavola, le chiacchiere di fine cena a mascherina indossata. Ce la togliamo soltanto tra noi 4, io, figli e marito. I ragazzi hanno partecipato a feste tra amici sottoposti a ...

"La nostra vita non si è bloccata, ma proteggiamoci dandoci dei limiti", dice l'immunologa

Siamo in un regime protettivo, senza libertà "per il nostro bene"

