La carica di Friedkin a Zaniolo | lo aspetta per metterlo al centro del progetto

In attesa che la Roma gli prolunghi il contratto e gli adegui lo stipendio, per riconoscergli importanza e centralità nelin un momento delicato della carriera, Nicolòincassa la ...

Nicolò Zaniolo e la Roma avanti insieme. Il rinnovo del gioiello dei giallorossi sembra ormai una formalità, soprattutto dopo l’incontro “segreto” con Dan Friedkin svelato da Sky Sport e avvenuto poch ...Il presidente giallorosso ha ribadito l'importanza che avrà il giovane romanista per il futuro del club. Come riporta Sky Sport infatti il presidente Friedkin in persona ha voluto incontrare personalm ...