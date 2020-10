Juventus, De Ligt presto in campo? Spunta la data (Di martedì 13 ottobre 2020) È passato ormai più di un anno dall’acquisto da parte della Juventus di Matthijs de Ligt dall’Ajax. Il giocatore olandese è riuscito a imporsi in poco tempo nella rocciosa difesa juventina, diventando un vero e proprio pilastro e un imprescindibile di questa squadra. Solidità, intelligenza tattica, senso del gol, qualche ingenuità con i falli di mano (che gli si può concedere vista la giovane età), il rendimento nella prima stagione in maglia bianconera è sicuramente positivo. Il nuovo CT dell’Olanda Frank de Boer nelle prossime settimane potrà dormire sogni tranquilli avendo la possibilità di schierare in difesa de Ligt e Van Dijk, un vero e proprio muro. LEGGI ANCHE: Juventus-Napoli, beffa in arrivo? Un articolo fa ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 13 ottobre 2020) È passato ormai più di un anno dall’acquisto da parte delladi Matthijs dedall’Ajax. Il giocatore olandese è riuscito a imporsi in poco tempo nella rocciosa difesa juventina, diventando un vero e proprio pilastro e un imprescindibile di questa squadra. Solidità, intelligenza tattica, senso del gol, qualche ingenuità con i falli di mano (che gli si può concedere vista la giovane età), il rendimento nella prima stagione in maglia bianconera è sicuramente positivo. Il nuovo CT dell’Olanda Frank de Boer nelle prossime settimane potrà dormire sogni tranquilli avendo la possibilità di schierare in difesa dee Van Dijk, un vero e proprio muro. LEGGI ANCHE:-Napoli, beffa in arrivo? Un articolo fa ...

