Incidente mortale a Roma, travolto e ucciso un ciclista (Di martedì 13 ottobre 2020) Lo scontro è avvenuto questo pomeriggio verso le 16 sulla ciclabile lungotevere Vittoria a Roma. L’uomo si è scontrato con un altra bici È morto scontrandosi con un altro ciclista, sulla ciclabile sul lungotevere della Vittoria a Roma. La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio verso le 16. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) Lo scontro è avvenuto questo pomeriggio verso le 16 sulla ciclabile lungotevere Vittoria a. L’uomo si è scontrato con un altra bici È morto scontrandosi con un altro, sulla ciclabile sul lungotevere della Vittoria a. La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio verso le 16. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

TgrRai : #Roma. Scontro mortale tra due bici. L’incidente sulla pista ciclabile su lungotevere della Vittoria in centro citt… - Provinciagranda : #Incidente mortale in autostrada a #Carrù: due le vittime - IntornoTirano : Incidente mortale in Val Grosina - peppesava : RT @Ragusanews: E' Piero Modica, la vittima dell'incidente mortale - Ragusanews : E' Piero Modica, la vittima dell'incidente mortale -