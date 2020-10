Il domicilio è inviolabile | lo dice la Costituzione Controlli e limitazioni sono illegittimi

(Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott – Il ministro della Salute pro tempore, Roberto Speranza (Liberi e Uguali), ha annunziato una stretta su feste e incontri privati al fine di limitare i contatti e, dunque, contenere la diffusione dell’agente virale Covid-19 dal momento che, secondo i dati disponibili, il 75% dei contagi avverrebbe in ambito privato. Libertà di, laparla chiaro Premesso che, prima di ogni valutazione di merito, é necessario leggere e studiare attentamente il testo del nuovo decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, due brevi osservazioni che non vogliono (e ci mancherebbe) avere alcuna pretesa di fornire una risposta alla questione: 1) larepubblicana vigente, all’art. 14, comma 1, tutela la libertà di, definendola ...

La7tv : #ottoemezzo Alessandro Sallusti: 'Un Ministro ha pensato una legge per regolare ciò che avviene dentro casa. L'arti… - GiorgioCarbon12 : RT @La7tv: #ottoemezzo Alessandro Sallusti: 'Un Ministro ha pensato una legge per regolare ciò che avviene dentro casa. L'articolo 14 della… - RobertoTascione : RT @GiuseppePalma78: Articolo a firma mia e di @pbecchi su #Libero di ieri, 12/10. 'Il domicilio è inviolabile'. Cade l'ultima delle libert… - emilianomei : @flayawa Parole sante! Questi sono pazzi criminali invasati! Incluso il qui signor Davide Vecchi! Art. 14 IL DOMICI… - j_pamyy : Infami sono quelli che pensano che fuori casa devono prestare attenzione mentre una volta rientrati a casa pensano… -

Ultime Notizie dalla rete : domicilio inviolabile

Il Primato Nazionale

Alessandro Sallusti: "Un Ministro ha pensato una legge per regolare ciò che avviene dentro casa. L'articolo 14 della Costituzione dice che il domicilio è inviolabile..." ...Oggi forse vedrà la luce il nuovo Dpcm. Dai rumors delle ultime ore sembra che il governo voglia limitare le feste in casa a non più di ...