Eleonora Daniele attacca Chiara Ferragni ma Fedez la difende e lei finisce per scusarsi | le accuse della giornalista

La giornalista Eleonora Daniele ieri si è scagliata sulla influencer Chiara Ferragni durante la sua trasmissione Rai Storie Italiane. Era in collegamento con la collega Simona Ventura. Ieri sera è stato mandato in onda in prima serata il docu-film che racconta la vita della nota influencer "Chiara Ferragni – Unposted". Al termine, anche un'intervista esclusiva condotta proprio da Simona Ventura. Eleonora Daniele ha quindi dato il La ad una discussione che ha visto Chiara Ferragni come un'imputata che, a detta della conduttrice, non ha fatto abbastanza nei suoi social per parlare ed occuparsi di Coronavirus.

