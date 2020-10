Dpcm ottobre 2020 retroscena, Conte furioso con Speranza: «Nè necessario né utile» (Di martedì 13 ottobre 2020) Il premier Conte e il ministro della salute Speranza hanno firmato nel cuore della notte il nuovo Dpcm ottobre 2020 per contrastare l’emergenza Covid. Tra le novità nuova stretta sulla movida, no ad uscite scolastiche e la “forte raccomandazione” ad evitare di organizzare in casa feste private, cene o riunioni, con più di sei persone. Non un divieto vero e proprio dunque, come del resto era stato annunciato da Roberto Speranza a ‘Che Tempo che fa’. Durante quell’intervista, destinata a far discutere, il ministro della Salute ad un attonito Fabio Fazio aveva detto a tal proposito: «Aumenteremo i controlli, ci saranno segnalazioni». Dichiarazioni che avevano suscitato un’ondata di indignazione sui social, tanto che ... Leggi su urbanpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Il premiere il ministro della salutehanno firmato nel cuore della notte il nuovoper contrastare l’emergenza Covid. Tra le novità nuova stretta sulla movida, no ad uscite scolastiche e la “forte raccomandazione” ad evitare di organizzare in casa feste private, cene o riunioni, con più di sei persone. Non un divieto vero e proprio dunque, come del resto era stato annunciato da Robertoa ‘Che Tempo che fa’. Durante quell’intervista, destinata a far discutere, il ministro della Salute ad un attonito Fabio Fazio aveva detto a tal proposito: «Aumenteremo i controlli, ci saranno segnalazioni». Dichiarazioni che avevano suscitato un’ondata di indignazione sui social, tanto che ...

SkyTG24 : Firmato il nuovo Decreto anti-covid in vigore per 30 giorni: limiti a movida e calcetto - SkyTG24 : ?? Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi e in casa sono raccomandat… - SkySport : Coronavirus, nuovo Dpcm: stop al calcetto. Ok a sport dilettantistici. Le anticipazioni - OBeneduci : DPCM – 13 OTTOBRE 2020 – MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE - BilliGabriele : RT @SkyTG24: ?? Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi e in casa sono raccomandati non più d… -