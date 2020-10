Dl semplificazioni | ordine architetti di Roma | “Art 10 fa scappare investitori”

Leggi su dire

(Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – Spam, il Festival dell’Architettura della Capitale promosso dall’Ordine degli Architetti di Roma e provincia, “è un evento fortemente voluto perché crediamo che, in un momento critico come questo, non si debba lasciare nessuno da solo, ma far sentire con più forza la presenza dell’Ordine” spiega Christian Rocchi, vice Presidente Oar.