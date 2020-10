Didattica a distanza, “per il 76% dei prof lezioni in presenza insostituibili. Per 2 docenti su 3 cresce il carico di lavoro (di più per le donne)” (Di martedì 13 ottobre 2020) La scuola in presenza non può essere sostituita, ma la Didattica a distanza ha ancora troppi limiti. In un momento in cui torna in campo l’idea di fare lezioni online per gli studenti delle superiori, arriva la stroncatura da parte degli insegnanti. A dirlo è l’inchiesta promossa e condotta dalla Flc Cgil in collaborazione con la Fondazione “Giuseppe Di Vittorio”, l’Università di Roma Sapienza e l’Università di Teramo, presentata oggi a Roma. Per il 76,6% degli insegnanti intervistati, infatti, la Didattica in presenza è insostituibile e quella a distanza può essere solo una soluzione temporanea. Secondo la fotografia scattata durante il lockdown l’uso della Didattica a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) La scuola innon può essere sostituita, ma laha ancora troppi limiti. In un momento in cui torna in campo l’idea di fareonline per gli studenti delle superiori, arriva la stroncatura da parte degli insegnanti. A dirlo è l’inchiesta promossa e condotta dalla Flc Cgil in collaborazione con la Fondazione “Giuseppe Di Vittorio”, l’Università di Roma Sapienza e l’Università di Teramo, presentata oggi a Roma. Per il 76,6% degli insegnanti intervistati, infatti, lainè insostituibile e quella apuò essere solo una soluzione temporanea. Secondo la fotografia scattata durante il lockdown l’uso dellaa ...

alexbarbera : A nome delle Regioni @sbonaccini chiede ancora didattica a distanza per i ragazzi delle superiori (cosa che peraltr… - Corriere : Allarme contagi, le regioni: chiudiamo le scuole superiori, solo didattica a distanza - raffaellapaita : Per tutta l’estate #Toti ha detto “basta moralismo sulla movida”. Oggi propone di tornare alla didattica a distanz… - sircertaldismo : Ieri entrata alle 10 Oggi uscita alle 12 Domani entrata alle 10 Giovedì didattica a distanza fino alle 12 Venerdì u… - LucaGiord74 : RT @MaurizioJj: La didattica a distanza è terribile. Spero che le scuole in tutta Italia restino aperte -

Ultime Notizie dalla rete : Didattica distanza Didattica a distanza, poniamoci un obiettivo realistico: rientrare in classe a settembre 2021 Il Fatto Quotidiano Covid, 447 nuovi contagi oggi in Liguria su 4.776 tamponi effettuati

Intanto un liceo di Genova, il Vittorino-Bernini, da ieri ha ripreso la didattica a distanza "per precauzione" in attesa dell'esito di un paio di tamponi covid che potrebbero coinvolgere la struttura.

Scuola, Regioni contro la Azzolina: «No a didattica a distanza sbrigativo e irresponsabile»

«Abbiamo proposto al Governo la didattica a distanza per le scuole secondarie superiori per diminuire i picchi di utenza nelle grandi aree urbane. Il ministro Azzolina, in modo sbrigativo ed ...

Intanto un liceo di Genova, il Vittorino-Bernini, da ieri ha ripreso la didattica a distanza "per precauzione" in attesa dell'esito di un paio di tamponi covid che potrebbero coinvolgere la struttura.«Abbiamo proposto al Governo la didattica a distanza per le scuole secondarie superiori per diminuire i picchi di utenza nelle grandi aree urbane. Il ministro Azzolina, in modo sbrigativo ed ...