Covid, per rientrare a scuola la quarantena si accorcia: basterà un test rapido (Di martedì 13 ottobre 2020) Meno giorni di isolamento e test veloci a disposizione delle scuole: così la quarantena diventa light. E gli istituti sono pronti ad accogliere i medici nelle palestre o in aula magna per fare... Leggi su ilmattino (Di martedì 13 ottobre 2020) Meno giorni di isolamento eveloci a disposizione delle scuole: così ladiventa light. E gli istituti sono pronti ad accogliere i medici nelle palestre o in aula magna per fare...

CarloCalenda : Fai il tuo lavoro sui vaccini, le residenze Covid, i medici di medicina generale, i dipartimenti di prevenzione ASL… - NicolaPorro : ?? Per #massimogalli sarei un 'energumeno' solo perché mi sono permesso di porgli qualche domanda. Mentre lui contin… - TgLa7 : ??#Covid Precisazione del @Viminale : per chi fa #jogging NON c'è obbligo #mascherina , per 'attività motoria' si in… - davidefigoli : RT @alessiofigoli: -Invece di dare i dati assoluti rapportarteli a 1mil. di abitanti; -Mostrate n decessi, posti liberi in terapia intensiv… - Ivan39482423 : RT @Pgreco_: - Abbiamo gli stessi contagi di Marzo! - Sì, ma a Marzo c’erano 3000 persone in terapia intensiva, oggi 300 - Vabbè, che senso… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Covid, quarantena di 10 giorni e 1 solo tampone per dirsi negativi: le nuove linee guida Il Sole 24 ORE Firmato Dpcm: stop a calcetto, feste e stretta su movida

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - A quanto si apprende da fonti di governo, il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm sulle misure ...

Pioggia o Covid, sempre in sella "Il lato oscuro della gig economy"

di Marcella Cocchi Decine di centinaia di chilometri dopo, è ancora in sella con il suo cartone delle consegne. Sempre, anche quando è domenica, quando piove a dirotto, quando c’è il Covid, anzi sopra ...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - A quanto si apprende da fonti di governo, il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm sulle misure ...di Marcella Cocchi Decine di centinaia di chilometri dopo, è ancora in sella con il suo cartone delle consegne. Sempre, anche quando è domenica, quando piove a dirotto, quando c’è il Covid, anzi sopra ...