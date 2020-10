Covid, arriva l’infermiere di famiglia Dopo il corso pronti 39 operatori (Di martedì 13 ottobre 2020) Saranno operativi dal 26 ottobre sul territorio di competenza della Asst Papa Giovanni: città di Bergamo e comuni limitrofi, ambiti Valle Imagna - Villa d’Almé e Valle Brembana. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 13 ottobre 2020) Saranno operativi dal 26 ottobre sul territorio di competenza della Asst Papa Giovanni: città di Bergamo e comuni limitrofi, ambiti Valle Imagna - Villa d’Almé e Valle Brembana.

Ultime Notizie dalla rete : Covid arriva Covid: arriva la stretta su movida, feste private e calcetto. Nuovi incentivi per lo smart working, quarantena a 10 giorni Il Sole 24 ORE Attività sociali e di gioco per bambini, le linee guida nella nuova fase Covid

È importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti ... domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali; non è ...

Come funziona il contact tracing di Immuni: una storia personale

Immuni ha rilevato che il giorno 30/09/20 sei stato vicino a un utente COVID-19 positivo. Spostamenti tracciati Dopo ... Mercoledì mattina ore 8.30 in modalità drive through. Arrivo in anticipo, ...

