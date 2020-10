Caressa | “Inter-Milan? Sarà un derby molto divertente Conte difficilmente sbaglierà”

Leggi su sportface

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il campionato di Serie A riprenderà il prossimo weekend con la quarta giornata, in cui spicca, tra le altre partite, ildella ‘Madonnina’ tra Inter e, in programma sabato alle ore 18:00. Il noto telecronista di Sky Sport, Fabio, in vista di questo importante big match, ha parlato della probabile preparazione scelta dai due tecnici: “Sarà un, unteso che però si giocherà con grande libertà. Influirà l’assenza del pubblico che aumenta la tensione, questo potrebbe aiutare ilche è la squadra più giovane. Sonocurioso,l’Inter ...