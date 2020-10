Benedetta Parodi, la sua rivelazione sul marito: “Ha un terribile difetto…” (Di martedì 13 ottobre 2020) Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono sposati da molto e hanno tre figli. Apparentemente una coppia perfetta ma… Benedetta Parodi è sposata da 1999 con il giornalista Fabio Caressa e i due hanno tre figli, Matilde Diego e Eleonora, insieme hanno dato vita ad una famiglia meravigliosa. Entrambi nel mondo dello spettacolo, lei su Real … L'articolo Benedetta Parodi, la sua rivelazione sul marito: “Ha un terribile difetto…” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 13 ottobre 2020)e Fabio Caressa sono sposati da molto e hanno tre figli. Apparentemente una coppia perfetta ma…è sposata da 1999 con il giornalista Fabio Caressa e i due hanno tre figli, Matilde Diego e Eleonora, insieme hanno dato vita ad una famiglia meravigliosa. Entrambi nel mondo dello spettacolo, lei su Real … L'articolo, la suasul: “Ha undifetto…” proviene da YesLife.it.

LogosNews : Corbetta / Storie - La giovane corbettese Selenia Meda a ‘Senti chi mangia’. La ragazza è stata protagonista del nu… - djCFerretti : SENTI CHI MANGIA LA7 TV 1 OTTOBRE 2020 conduce Benedetta Parodi - LauraGio_75 : @claudio301065 Sta poco sarà superato dalle repliche di Benedetta Parodi. - MissEsse : Allora parliamone: Cos'è oggi? La Parodi le faceva a colazione, poi ho visto anche come le faceva Benedetta e infin… - supernoci : @Maria_Lrs_ Ecco, per esempio Carla Signoris, la moglie di Crozza o Benedetta Parodi, secondo me sono entrambe molt… -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Parodi Benedetta Parodi | ” Mio marito Fabio ha un terribile difetto…” RicettaSprint Benedetta Parodi e quei pantaloni rossi che accendono il guardaroba autunnale (di passione)

Chi ha detto che il rosso si indossa solo durante le festività natalizie? Con il suo ultimo look total rouge Benedetta Parodi ci regala un'ondata di passione, e ci invita a investire in un paio di pan ...

Pontedera, basta un tiro per un ko ingiusto

I granata subiscono una rete rocambolesca all’inizio della partita, poi giocano meglio anche se non riescono a essere incisivi in attacco ...

Chi ha detto che il rosso si indossa solo durante le festività natalizie? Con il suo ultimo look total rouge Benedetta Parodi ci regala un'ondata di passione, e ci invita a investire in un paio di pan ...I granata subiscono una rete rocambolesca all’inizio della partita, poi giocano meglio anche se non riescono a essere incisivi in attacco ...